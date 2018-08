Üle poolte eestimaalaste ignoreerib kutset vähi sõeluuringule

Tänavu sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel inimestel on veel võimalik osaleda sõeluuringul kuni 2019. aasta jaanuari lõpuni. Kui te ei ole veel osalenud ning kuulute sihtrühma, ei pea te jääma ootama kutset, vaid broneerige aeg sobivas asutuses. Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks on asutuste kontaktid leitavad haigekassa kodulehel. Jämesoolevähi sõeluuringus osalemiseks võtta ühendust oma perearstikeskusega. Kui teil on olemas kehtiv ravikindlustus, on sõeluuring tasuta. Lisainfot leiab haigekassa kodulehelt.