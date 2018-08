Oluline teada: millised on II tüübi diabeedi sümptomid lastel?

Mida suuremaks probleemiks on ühiskonnas ülekaalulisus, seda rohkem inimesi haigestub ka II tüübi diabeeti, mis on krooniline haigus ja võib viia ka teiste tõsiste tervisekahjustusteni. Praegu ei osata haigust välja ravida, aga oluline on saada õiget ravi, et hoida seisundit stabiilsena.