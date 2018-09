Kas imetamise ajal on ohutu valuvaigisteid tarvitada?

Paljusid ravimeid ei soovitata kasutada rinnaga toitmise ajal, sest need võivad sattuda beebi vereringesse, vahendab Medical News Today . Ibuprofeen ei kujuta endast üldiselt ohtu, kui imetav ema võtab seda ette nähtud koguses oma hädade vaigistamiseks. Ibubrofeeni kandub rinnapiima ülimalt väikeses koguses - laps puutub kokku annusega, mis on 0.38 protsenti ema võetud doosist. Ka väga kõrgete valuvaigisti annuste puhul jõuab lapseni sellest vähem kui üks protsent. Soovitatav on aga mõistagi valuvaigisteid süüa mõõdutundega - mitte rohkem kui vaja!

Mõned uuringud viitavad aga, et ibuprofeeni tarvitamine raseduse ajal on seotud lapse hilisema astmaga. Üks uuring on jõudnud tulemuseni, et ibuprofeeni tarbimine esimese trimestri jooksul suurendab raseduse katkemise riski. Seetõttu ei soovita arstid raseduse algfaasis valuvaigisteid kasutada.