Soomlaste uuring: rohke õhusaaste soodustab hällisurmasid

Uuringus võeti luubi alla 200 imiku hällisurma juhtumit kümneaastase perioodi jooksul Midlandsi piirkonnas Inglismaal. Õhusaaste tase on seal väga sarnane Soome pealinna Helsinki piirkonnaga. Psühhoterapeut ning lasteneuroloog Pertti Rintahaka leiab, et hällisurmade põhjus on siiani ebaselge, kuid seda on varemgi seostatud hingamisteedes toimuvaga, näiteks sigaretisuitsuga kokkupuutega. Soomlaste ja brittide uuring täiendab senist eeldust ka õhusaastega kokkupuute osas, sest selgus, et linnades esineb rohkem imikusurmasid kui maapiirkondades, kus õhk on mõnevõrra puhtam. Arvatakse ka seda, et hällisurma surnud imikud on kas juba emaüsas või oma lühikese eluea jooksul kokku puutunud teguritega, mis põhjustasid neil hapnikuga varustatuse nõrgenemise.