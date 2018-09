Euroopas tuleb müügile esimene HIV-vastane kaksikravim

Juluca (dolutegraviir 50 mg/rilpiviriin 25 mg) on esimene registreeritud kahest toimeainest koosnev ravim, mis võimaldab HIV-positiivsetel inimestel vähendada retroviirusvastaste ravimite hulka, säilitades samal ajal traditsioonilise kolmikravi efektiivsuse. See heakskiit annab ligikaudu 810 000 Euroopas elavale HIV-positiivsele inimesele uue ravivõimaluse, milles toimeainete arvu on vähendatud, vahendas Med24.