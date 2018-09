Süürias sündis kahe peaga beebi

Kirurg dr Mehmet Koparan, kes keeruka ajuoperatsiooni läbi viis, sõnas, et sellised juhtumid on sageli surmaga lõppenud. «Ajusonga esnieb tavaliselt üks iga 5000 elussünni kohta. Vale kirurgiline sekkumine võib patsiendil põhjustada hingamispuudulikkuse või vesipea, mis tingib kolju siserõhu tõusu, mille järel võib patsient surra,» kirjeldas ta. Abdullatifil diagnoositi kolmanda astme ajusong, mis on kirurgi sõnul harvaesinev ning enamikel juhtudel surmav.