Kas rinnavähk tekib higistamisvastastest vahenditest?

Antiperspirantide aktiivsed komponendid on alumiiniumühendid, mis moodustavad higinäärmetesse nö tropid, et takistada higi nahapinnale pääsemine. Mõned uuringud viitavad, et kaenla alla kantud alumiiniumühendid imenduvad nahka ja neil on östrogeeni laadne toime. Kuna östrogeen võib soodustada rinnavähi rakkude teket, võib higipeletajatel olla roll haiguse tekkemehhanismides.