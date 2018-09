Populaarses kuurortlinnas lokkab šigelloos – kas tead, mis tõvega on tegu?

Kahe turisti, John ja Susan Cooperi surma järel evakueeriti hotellist kõik teised külastajad, sest juba siis kahtlustati viirushaiguse levikut, vahendas Independent. Nüüdseks on selgunud, et kaks briti turisti olid nakatunud šigellabakteriga ning haigusest tekkinud tüsistusi võib suure tõenäosusega pidada nende surmapõhjuseks. Teadaolevalt on nakatunud ka teisi hotellis viibinud turiste.

Šigelloos ehk düsenteeria ehk verine kõhutõbi on nakkushaigus, mis kulgeb eelkõige jämesoole limaskesta kahjustuse ja kõhulahtisusega. Sümptomid avalduvad päeva-paari jooksul pärast kokkupuudet seda tekitava bakteriga, ent nende ilmnemine võib ka viibida. Haigus levib enamasti saastunud toidu ja veega ning selle levik inimeselt inimesele on imelihtne, kui nakatunu pole hoolikalt käsi pesnud ning terve inimene puutub temaga samu pindu. Nakatunu võib nakkusohtlik olla isegi kuni paari nädala vältel.

Šigelloos võib nädalaga leeveneda ka iseenesest, kuid kuna inimene kaotab kõhulahtisusega palju vedelikke, on oluline pidevalt vett tarbida. Arvatakse, et teatud inimgrupid on haigusele vastuvõtlikumad, nende seas lapsed, HIVi ja AIDSi põdejad, nõrga immuunsüsteemiga inimesed ning keemiaravi läbivad patsiendid. Kui enesetunne halveneb järsult, näiteks kogeb inimene valusaid kõhukrampe või tema väljaheites on verd, tuleks kindlasti pöörduda arsti poole, kes kirjutab välja antibiootikumid.