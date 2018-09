Uuring: ülekaalus võib süüdi olla inimese aju ehitus

Kanadas asuva McGilli Ülikooli neuroloogiainstituudi avaldatud teadustöös uuriti magnetresonantstomograafia ja kognitiivse võimekuse küsimustiku abil 1200 inimest, vahendas Med24. Uuringut juhtinud Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi teadur Uku Vainik kirjeldas: «Varasemad uuringud on näidanud, et ülekaalulisus on pärilik. Osas uuringutes on leitud seoseid ülekaalulisuse, käitumise ja ajuehituse vahel. Seni puudus aga analüüs, kus oleks korraga arvesse võetud kõiki tegureid. See sai võimalikuks tänu vabalt kättesaadavale Human Connectome’i andmestikule. Laadisime andmed alla ja iga kaasautor analüüsis ülekaalulisuse seoseid oma lemmikteguriga (käitumine, ajukoore paksus, ajukoore maht). Mina panin tulemused ühtsesse mudelisse kokku ja analüüsisin pärilikkust.»

Teadlased leidsid, et suurema kehamassiindeksiga (KMI) inimestel on kehvem kohanemisvõime ja enesekontroll, vähesemad visuaal-ruumilised võimed ja väiksem sõnamälu. Ajupilte analüüsides selgus ühtlasi, et suurema KMI-ga inimestel on vasak eesajukoor paksem ja parempoolne õhem. Varasemad uuringud on näidanud, et parempoolse eesajukoore kahjustused võivad põhjustada liigsöömist.

Suurema KMI-ga uurimisalustel oli ka vasak mandeltuum suurem. Mandeltuumad on osa ajusüsteemist, mis tegeleb inimese emotsioonide ja motivatsiooniga, ning usutavasti on neil osatähtsus söömistungi ohjeldamisel. Väiksemad ajuosad aitavad samal ajal kujundada episoodilise mälu konteksti. Kõik see kokku viitab komplekssele mudelile, kus ülekaalulisusele kalduval inimesel tekib toitu nähes tugevam söömistung ning tal on raske sellele vastu seista, isegi kui ta püüab meeles pidada ülesöömise halba mõju.

Paljud uurimisalused olid omavahel sugulased ja osales ka kaksikuid, mistõttu teadlastel oli võimalik analüüsida uuritavate omaduste pärilikkust. Ilmnes, et paljud kirjeldatud ülekaalulisuse, ajuehituse ja käitumise vahelised seosed on tingitud geenidest. Seega avalduvad ülekaalulisust soodustavad geenid vähemalt osaliselt aju anatoomia ja inimese taju kaudu.