11-aastane Kelly saab heategevusjooksjate abiga taastusravisse, et ise kõndima õppida

Peetri Jooksu peakorraldaja Margus Merivälja avaldas siirast heameelt, et sel aastal on taas Lastefond, Peetri Jooks, Apollo Kino ning jooksu patroon Roald Johannson üheskoos suutnud ühe lapse unistuse täitumise sammukese lähemale tuua. «Oleme kõvasti pingutanud, et rõhutada heategevuse olulisust ühiskonnas ja meie ümber ning jätkame seda kindlasti ka tulevikus, sest üheskoos suudame tuua ravivõimalusi nende laste päevadesse, kes täna meiega koos veel ei jookse,» sõnas ta.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein nentis, et Peetri Jooksu näol on fondil partner, kellega on lausa lust ühiseid ettevõtmisi teostada ning uusi sihte seada. «Hindame seda koostööd kõrgelt ning loodame seeläbi pakkuda ka edaspidi järjepidevalt intensiivseid teraapiaid abivajavatele lastele, kelle iseseisev toimetulek ja elukvaliteet selle tulemusel märkimisväärselt suureneb,» lisas ta.

FOTO: Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond

Peetri Jooksu Apollo Kino heategevusjooks toimus tänavu kolmandat aastat järjest. Üle-eelmisel aastal koguti heategevusjooksuga annetusi raske liikumispuudega Jani ning mullu liikumispuudega Hanna-Liisa toetuseks. Lastefond toetab mõlema lapse taastusravi ka edaspidi.

11-aastane Kelly, kelle unistust soovitakse täita käesoleva aasta jooksul, sündis enneaegsena ja tal diagnoositi laste tserebraalparalüüs spastilise dipleegia ehk kahejäsemehalvatusega. Haigusest tulenevalt on tüdruku iseseisev liikumine piiratud. Kelly käis aga möödunud aasta lõpus operatsioonil, kus tema kõõluste lihaseid pikendati ja mis andis talle võimaluse järjepideva intensiivse treeningu abil iseseisvalt liikuma hakata.

Invasportlane ja puuetega inimeste treener Randel Peerna rääkis, et Kelly tahtejõud on selline, mis paneb kogu taastusravi meeskonna rõõmsalt tema unistuse nimel tööle. «Mina, ratsutamisterapeut Tuuli Bürkland ja füsioterapeut Karin Terav oleme saanud Kelly ratastoolist välja ning kodus karkudega ja väljas raamiga kõndima,» kirjeldas ta Kelly arengut.

Peerna lisas, et kui suvel oli Kelly eesmärk teha edusamme Peetri Jooksuks, siis järgmine etapp on jõulud. Uus eesmärk on Kelly kodus veelgi enesekindlamalt liikuma ja käekõrval kõndima saada. Peernal on tõsiselt hea meel näha iga nädal väikest muutust ja panna Kelly tegema asju, mida ta kunagi pole teinud. «Selle kaudu saab ka Kelly julgust ja näeb, et midagi tõeliselt muutub,» sõnas ta.

Kellyle vajalikule füsioteraapia, ratsutamisteraapia ja individuaalse ravivesivõimlemise treeningutele kulub ligi 10 000 eurot aastas. Kellyt saab aidata, kui helistad Lastefondi heategevuslikule telefoninumbrile või teed annetuse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole, lisades selgitusse «Kelly kõndima»:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813.

Annetatud summa lisatakse telefoniarvele.