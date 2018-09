See toit aitab ära hoida diabeeti

Eelnevad uuringud on viidanud, et nisul võib olla kaitsvaid omadusi II tüübi diabeedi vastu – selle tarbimine ei ole aga teadupärast üldtervise seisukohast hea tervisepraktika, kirjutab Medical News Today. Gothenburg`i Ülikooli teadlased uurisid 55 000 inimest vanuses 50-65, jälgides neid 15 aastat, et selgitada välja erinevate täisteratoodete võimalikku mõju haigusriski vähendamisel. Tulemused olid veenvad – kõikidel täisteratoodetel on ennetav mõju II tüübi diabeedi tekkimisele.