Uuring kinnitab: talvekuud panevad mälule ja mõtlemisvõimele põntsu

Külmemad ja pimedamad kuud on teadaolevalt oluliseks mõjuriks vaimsete häirete süvenemisel ja haigusjuhtude kasvus. Depressioon ja skisofreenia õilmitsevad talvel! Medical News Today kirjutab, et Toronto Ülikooli vaimse tervise keskuse tehtud uurimus käsitleb, kuidas aastaaegade vaheldumine mängib rolli Alzheimeri tõvega inimeste seisundis. Uurimuses osalevaid inimesi testiti neuroloogiliste, mälu ja mõtlemise võimekust hindavate testidega ja vaadati, mil määral on nende veres Alzheimeri tõvega seostatud proteiine.