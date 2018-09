Seeneaeg käes: Eesti inimesed satuvad hallutsinatsioonide ja kõhuhädadega haiglasse

«Nii metsas oleva hämara valguse kui ka eaka inimese põdurama silmanägemise tõttu on seente segiajamise risk kõrgem. Seega on oluline, et metsas korjatud seened enne ära söömist korralikult üle vaadatakse,» ütles mürgisteabekeskuse juht Mare Oder. Ta soovitab alati lähtuda reeglist, et tundmatud seened peavad jääma metsa ning neid ei tasu kindlasti maitsta. «Eriti lihtne on segamini ajada valgeid seeni. Sealhulgas tasub ka seente ostmisel olla veendunud, et müüdav seen on sajaprotsendiliselt tuttav,» ütles Oder, kelle hinnangul võivad ka seenemüüjad vigu teha.