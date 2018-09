Kolesteroolipomm? Kui mitu muna päevas on ohutu süüa

Kunagi manitseti mune sööma tõelise mõõdutundega, kuna arvati, et munarebus sisalduv rohke kolesterool kleepub veresoonte seintele, ummistab need ja tulemuseks on südame-veresoonkonna haigused, kirjutab Medical News Today.

Uurimused on aga tõendanud, et munade söömine ei tõsta südamehaiguste riski. Toiduga tarbitaval kolesteroolil on selle üldisele tasemele kehas väike mõju. Suurem osa kolesterooli toodetakse maksas ja selle protsessi käigus tekkivat mõjutab hoopis inimese sisse söödava küllastunud rasvhapete hulk.

Kolesterool on organismile vajalik - selle ülesanne kehas on toetada uute rakkude ja keha kaitseks vajalike põletikuvastaste hormoonkehade teket ja aidata vitamiinidel imenduda. Just selle üleküllus hakkab tekitama probleeme.

On olemas nii «hea» kolesterool, mis mängib rolli ülemäärase kolesterooli eemaldamisel kehast, kui ka nö «halb» kolesterool, mis on õiges koguses ülimalt oluline, kandudes üle keha kohtadesse, kus seda raku- ja hormooniloomeks vajatakse. Viimase ülemäärase hulga puhul võib see arterites kuhjuda ja tekitada veresoonte ummistumist ning südamehaigusi.