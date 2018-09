Põhjused, miks tupp valutab

Kõige sagedasem vaginaalse valu põhjus on tupe kuivus, kirjutab ajakiri Health. Eriti ilmekalt võib see kaebusi põhjustada seksi ajal või järgselt, sest vahekord võib tekitada tupeseina väikseid rebendeid või marrastust. See võib põhjustada valu kuni paranemiseni. Madal östrogeeni tase veres on tihtilugu tupe kuivuse põhjustaja, mille algpõhjus omakorda võib olla rasestumisvastastes vahendites. Samuti võib kuivus tuleneda allergiarohtude kasutamisest, mis mõjutavad kõiki keha limaskesti.