Psühholoog kirjeldab, millised muutused käitumises annavad märku suitsiidimõtetest

Enesetappude arv Eestis on küll vähenenud, kuid see on siiski üks suurimaid Euroopas. Oidermaa lisab, et abi otsimist takistab tihti tõekspidamine, et raskustega tuleb ise hakkama saada. «Iseloomu nõrkust peetakse eluraskuste põhjuseks. See on müüt. Tegelikult võib igaühel ebasoodsate asjaolude kokkulangemisel mingisugune vaimse tervise probleem tekkida,» kinnitab ta. Samuti ei peeta vaimse tervise muresid sageli piisavalt tõsiseks, et midagi ette võtta, või eelistatakse end ise ravida.