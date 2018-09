Millest tekib toksiline šokk? Tampooni kasutamise tõttu kaotas modell tänavu teisegi jala

Wasser kaotas kuus aastat tagasi oma kodus teadvuse, elades enda teadmata läbi ka infarkti, ja viidi haiglasse. Ta oli kasutanud menstruatsiooni ajal superimavaid tampoone, mille tagajärjel kujunes ta kehas eluohtlik bakteriaalne infektsioon, meenutab Wasser vastses videos . Ta emale öeldi, et võib juba hakata ette valmistama matusteks. Ellu jäämise võimalus oli umbes üks protsent. Wasseri seisund stabiliseerus, aga jalgades kujunes välja gangreen ja noore naise elu päästmiseks amputeeriti ta parem jalg altpoolt põlve ning vasaku jala varbad. Piinad ei lõppenud aga veel sellega – bakterite kunagine laastetöö põhjustas veel eelmisel aastal talle argiselt põrguvalu vasakus jalas, rääkis Wasser Washington Postile . Ta otsustas vasaku jala tänavu samuti amputeerida. Nüüd on tal kaks kuldset jalaproteesi, millega ta kõnnib hoogsalt mööda moelavasid.

Wasser soovib aga tõsta inimeste teadlikkust toksilise šoki kohta, mille üks sage põhjus on just superimavate tampoonide kasutamine. Tupp on naise keha üks kõige haavatavamaid kohti, mille kaudu saab levida bakteriaalne infektsioon.