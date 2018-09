Puust ja punaseks: üks lihtne harjumus, mis aitab hambaravikulusid kõvasti kokku hoida

Selleks rääkisime Nordic Hambakliiniku hambaarstidega Dr Môkola Kondriniga ning Dr Karyna Kaeramaga, kes selgitasid, et suueõõne tervise seisukohalt on loomulikult korralik suuhügieen eriti tähtis. Palju lihtsam hammaste parandamisest on neid juba teadlikult tervena hoida.

«Hügieen on täiuslik siis, kui lisaks hammaste harjamisele kombineeritakse hügieeni efektiivsemaks saavutamiseks hambaniiti/lindi, suuloputusvedelikke ning hammaste profülaktilist puhastust hambaarsti külastades (pärlipesu/soodapesu),» räägivad dr Kondrin ja dr Kaerama. «Tänapäeval turul on väga lai valik hambaniite, nii et igaüks saab leida endale sobiva hambaniidi vastavalt hammaste vahede suurusele. Küsimus on ainult selles, kas inimene oskab abivahendeid õigesti kasutada?»

Vastav individuaalne hügieeniõpetus viiakse läbi koostöös hambaarstiga, kes näitab vajadusel ka hammaste mudeli peal, kuidas niiditamine käib. «Kindlasti aitab regulaarne hambaarsti külastamine saada adekvaatset infot suuõõne seisukorrast ning lisateadmisi suuhügieeni hoidmiseks,» panevad arstid südamele, et vähemalt kord aastas peaks oma hambaarsti juurde jõudma. «Peab rõhutama, et hea suuhügieeni pidamisel on olulised õiged hügieenivõtted ning tehnika. Oluline on saada hambad pesemisprotseduuri käigus puhtaks!»

Millal tuleb hambaniiti kasutama hakata?

Hammaste niiditamist võib õppida juba lapsepõlves - mida varem alustada, seda suurema tõenäosusega muutub niidi kasutamine harjumuseks. «Tulemuseks on terved ja ilusad nii piima- kui ka jäävhambad. Laste hammaste niiditamist peavad kontrollima või seda jälgima lapsevanemad, sest tihtipeale võivad lapsed kontrollimatute liigutustega iget traumeerida. Kahjuks paljud täiskasvanud ignoreerivad tihtipeale hammaste niiditamist, seda kas ajapuuduse või oskuste puudumise tõttu.»

Millal kasutada hambaniidi?

Hambaniiti on alati mõistlik kasutada enne hambapesu, kuna sellisel juhul saavad hambavahedest toiduosakesed eemaldatud. Pärast seda tuleb hambad pesta harja ja pastaga, valides soft-märgistusega hambahari ja fluoriidi sisaldav hambapasta. «Peab meeles pidama, et pole leiutatud veel sellist harja, mis hambavahedesse pääseks. Hammaste vahedesse pääsemiseks tuleb kasutada siiski hambaniiti,» räägivad arstid. «Poelettidel ja apteekides on saadaval nii hambaniidid kui ka hambalindid. Oma funktsioonilt nad ei erine ning ülesanne on mõlemal sama – puhastada hambavahesid.»

Millised on niiditamise plussid?

Niiditamisel on väga palju plusse, kinnitavad arstid. «Näiteks on igemed terved – niiditades eemaldame katu, mis vähendab riski igemete põletiku tekkimisele. Kui hammast ümbritsevas igemes või luus on aga põletik, võivad hambad muutuda liikuvaks. Niiditamine aitab vähendada uute aukude tekkimist ehk kaariese riski. Hambaniidi kasutamine on odav hambahaiguste ennetamise viis.»

Kas niiditamisele on ka vastunäidustusi?

Kui inimene kasutab liigset jõudu või vale niiditamistehnikat, on olemas oht igemete vigastustele, mis võib põhjustada igeme veritsust, valu ja põletiku. Sellepärast väga oluline külastada hambaarsti ja õppida õige tehnika selgeks. Hambaarst annab alati soovituse, millist abivahendit kasutada, olgu selleks hambaniit või hambavahehari.

«Veel üks oluline roll suuhügieeni pidamisel on regulaarne profülaktiline hammaste puhastamine, mida teeb hambaarst vähemalt kord aastas,» ütlevad dr Kaerama ja dr Kondrin. «Pärlipesu või soodapuhastus lööb hammaste vahedest ja igemete alt katu välja ja poleerib hambapinda, kuid igapäevaseks katu eemaldamiseks peab siiski kasutama hambaniiti, harja ja hambapastat.»

Seega on asi lihtne: pigem kuluta oma aega suuhügieenile ning ennetamisele - nii kulub vähem aega ja raha hambaarstitoolis lebades.

Õige hambaniidi kasutamistehnika:

Õige niiditamise tehnika on järgmine:

Tuleb võtta umbes 20 cm pikk jupp hambaniiti ning keerata otsad mitu korda ümber parema ja vasaku käe keskmise sõrme.

Ülemiste hammaste vahede puhastamiseks viiakse hambaniit hammaste vahele pöidla ja nimetissõrme abil.

Alumiste hammaste vahede puhastamiseks lükatakse hambaniit hammaste vahele nimetissõrmedega, hoides hambaniiti (2-5 cm) tugevasti sõrmede vahel.

Kui hambad on omavahel väga tugevas kontaktis, siis liigutakse hambaniiti õrnalt edasi-tagasi. Hambaniit ei tohi igemeid traumeerida! Puhastada tuleb kogu igemevagu, libistades hambaniidiga üles-alla liigutustega vastu hambapinda ja igemeserva alla.