Vähk levis: samalt doonorilt organid saanud naistel kujunes välja rinnavähk

Naistel tekkis rinnavähk aastaid pärast organisiirdamist, vahendab CNN . Amsterdami Ülikooli meditsiinidoktor Frederike Bemelmani sõnul on tegu ääretult haruldase juhtumiga – esimesega, mis tema 20aastase karjääri jooksul transplantatsiooni immunoloogias ette tulnud. Doktori sõnuti on alati väike risk, et midagi võib minna meditsiinilise protseduuri ajal või tõttu valesti.

Kliiniline raport pakkus välja, et organidoonoril võisid olla organismis vähi mikrometastaasid – rakud, mis on levinud oma algsest tekkekohast, aga on liiga väiksed tuvastamiseks. On teada, et vähk saab organisiirdamise kaudu levida – sestap ei kasutata vähihaige inimese elundeid -, aga tegu on teadaolevalt esimese juhtumiga, mil levinud on rinnavähk.