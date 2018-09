Geenidoonoriks saab nüüd mugavalt hakata juba kolmes apteegis

Sellest nädalast läks käima geeniproovide andmine Viru Keskuse ja Lõunakeskuse Apothekas. «Apteegikülastajate huvi geenidoonorluse vastu on olnud üle ootuste suur. Võimaluse üle anda oma geeniproov just apteegis on inimesed olnud väga rõõmsad ja tänulikud,» rääkis Apotheka esindaja, proviisor Mari Krass. Juba esimesel päeval andis kahes apteegis kokku geeniproovi ligi 200 inimest. Suure meediahuvi tõttu külastasid inimesed geeniproovi andmise sooviga rohkem ka SYNLABi laboreid ja suurhaiglate verevõtupunkte.

Apteegikülastajate suur huvi tingis selle, et Viru Keskuse apteegis pikendati geeniproovide andmise aega tunni võrra ning homsest hakatakse proove vastu võtma ka Solarise Apothekas. Kõik kolm apteeki asuvad kaubanduskeskustes, kus on mugav korraks apteeki põigata ja geeniproov ära anda. Geenivaramuga saab liituda veel aasta lõpuni või kuni 100 000 proovi täitumiseni. Liitumine on lihtne ja inimestele tasuta.

Mida geenidoonorlus Sulle annab? Loe siit:

«Kuna Apotheka on alati seisnud selle eest, et innovaatilised ja Eesti elanikkonna heaolu tõstavad projektid oleksid edukad ning aitaksid luua tervema ja terviseteadlikuma ühiskonna, otsustasime geeniproovide kogumise projektile õla alla panna ja omalt poolt kaasa aidata,» rääkis Krass. Geeniproovi andes saab inimene nii uut infot enda kohta kui ka kaasa aidata Eesti teadusele ja innovatsioonile.​

Jäta meelde: Enne geeniproovi andmist registreeri end geenidoonoriks siin.

Registreerida saad ka apteegis, kus on olemas arvuti ja ID-kaardi lugeja. Ära unusta ID-kaarti kaasa võtta!

Registreerida saab ka Mobiil-ID abil või täites ankeedi kohapeal paberkandjal. Geeniproovi saab anda: Viru Keskuse Apothekas E-R kella 15–19 ning L kella 11–15;

Tartu Lõunakeskuse Apothekas E-R kella 16–19 ning L kella 11–15;

Solarise Apothekas E-R kella 16–19 ja L kella 11–16. Apteegis võtab geenidoonoreid vastu eraldi inimene, kes aitab vajadusel vormistada nõusoleku ja suunab edasi ruumi, kus toimub analüüsi andmine. Eelnevalt aega broneerida vaja ei ole. Vereproove koguvad ka suuremad haiglad ja SYNLABi laborid üle Eesti. Kaasa tuleb võtta ID-kaart. Geenidoonoriks saavad hakata kõik vähemalt 18-aastased inimesed.

Mida proovidega tehakse?

Geenidoonoriks saamisel võetakse 6 ml veeniverd. Vereproovid transporditakse geenivaramu laborisse Tartus, kus uutele geenidoonoritele tehakse andmete genotüpiseerimise analüüs - teisisõnu saavad nad endale personaalsed geenikaardid. Genotüpiseerimine tähendab geenianalüüsi teostamist kogu inimese genoomi ehk DNA lõikes – määratakse 640 tuhat üksikut nukleotiidi (A, T, C, G), mis on kõige sagedamini eri inimestel erinevad. Geenikaardi alusel saab hinnata personaalseid pärilikke haigusriske ja ravimite sobivust.