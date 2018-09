Looduslikud nipid: tumedaid ringe silmade ümber vähendavad levinud toidud

Piisav uni annab silmadele värskema välimuse kõige efektiivsemalt. Uni on oluline immuunsüsteemile, tähelepanu ja mälu jaoks, südame tervise ning paljude muude kehafunktsioonide toimimiseks ja mõjutab sealhulgas ka naha välimust, vahendab Medical News Today.

Kõhuli magades võib rohkem kehavedelikke ja verd näkku valguda. Seetõttu võibki nägu paistes tunduda ning a kotid silme all on märgatavamad. Kasulikum on magada selili, pea veidi kõrgemal kui keha.

Lisaks on abi joogina tarbitava kofeiini vähendamisest ning hoopis kasutama seda kreemi koostises, sest on leitud, et see vähendab pisut silmade paistetust. Samuti mõjutab suitsetamine kogu keha tervist, ühtlasi on suitsetajad vastuvõtlikumad silmakortsudele ja enneaegsele vananemisele. Suitsetamisest loobumine annab seetõttu parema välimuse ja enesetunde.

The Times of India vahendab levinud koduseid nippe silmaümbruse tumedate ringidega võitlemisel. Nende looduslike meetodite abil saab tumedatest ringidest vabaneda kuni kahe nädalaga.

Tomatid

Tomatid aitavad loomulikul viisil tumedaid ringe vähendada ning teevad silmaümbruse naha pehmeks ja elastseks. Sega üks teelusikatäis tomatimahla teelusikatäie sidrunimahlaga ning määri seda silmade alla. Hoia kümme minutit ning pese veega maha. Korda seda protseduuri vähemalt kaks korda päevas. Lisaks võid igapäevaselt juua tomatimahla koos sidrunimahla ja mündilehtedega.

Kartul

Riivi kartul ja eralda selle mahl. Kata vatitups mahla sisse ning aseta silmadele, kattes terve tumeda ringi ala. Hoia samuti kümme minutit ning pese külma veega.

Külmad teekotid

Kasta kummeli või rohelise tee kotid vette ning aseta need mõneks ajaks külmkappi. Pane külmad teekotid silmadele.

Mandliõli

Mandlites on hulganisti E-vitamiini, mis pehmendab ja muudab naha nõtkeks. Määri natuke mandliõli tumedatele silmaümbrustele ja masseeri õrnalt. Jäta õli terveks ööks peale ning pese silmi hommikul.

Jooga/meditatsioon

Kuna üks põhjus, miks tumedad ringid silmade alla ilmuvad, on stress ja pingeline elustiil, võib olla abi meele lõõgastamisest. Tehes joogat ja mediteerides regulaarselt on võimalik vabaneda nii tumedatest silmaümbrustest kui ka tasakaalustada keha ööpäevarütmi, rahustada meelt ja keha.

Kurk

Kurgiviilude panemine silmadele on tuntud nipp, kuid kui paljud meist seda tegelikult teinud on? Selleks tuleb viilud pooleks tunniks külmkappi panna ning seejärel kümneks minutiks silmadele asetada.

Mündilehed