Kuidas saada aru, kas tegu on PMSi või hoopis rasedusega?

Nii premenstruaalne sündroom kui varane rasedus muudavad rinnad hellaks, põhjustavad krampe ja muutust meeleolus. Tõuseb nii ärrituvus, ärevus, kurbus kui ka nutuvalmidus. Need sümptomid kaovad premenstruaalse sündroomi puhul tavaliselt, kui menstruatsioon algab, kirjutab Medical News Today . Kui muutused meeleolus ja tujus on püsivad ja menstuatsioon ei alga, on ilmselt tegu rasedusega.

Kõhukinnisus võib anda märku rasedusest – see on tingitud hormonaalsetest muutustest ja üks raseduse sage tunnus, mis mõjutab ligi 38 protsenti rasedatest. Raseduse puhul püsib kõhukinnisus umbes kahe esimese trimestri jooksul. Samuti võib kõhukinnisus esineda enne menstruatsiooni, aga saab leevendust selle alates.

Veritsus võib esineda ka varase raseduse puhul. Seda võib tavaliselt täheldada 10-14 päeva pärast rasestumist. See on aga palju kergem kui menstruatsioon. Premenstruaalne sündroom ei põhjusta veritsust.

Rasedusele viitavad sümptomid on eelkõige menstruatsiooni ärajäämine, sage iiveldustunne ja nibumuutused. Kui nibude ümber olev tumedam piirkond ehk areoola muutub suuremaks ja tumedamaks, on see tõenäoliselt märk rasedusest. See võib toimuda juba esimese või teise rasedusnädala jooksul.