Uuring: millise rasestumisvastastase vahendiga naised enim rahul on?

Uuring viidi läbi üheteistkümnes Euroopa riigis, kokku küsitleti 6027 naist ning 676 arsti, õde ja ämmaemandat. Ilmnesid märkimisväärsed erinevused selles, mida naised rasestumisvastastest vahenditest mõtlevad ning mida neid nõustavad tervishoiutöötajad arvavad, et naised mõtlevad.

Rasestumisvastaseid vahendeid kasutas enamik vastanutest (90 protsenti) ning üle poole uuringus osalenud naistest (55 protsenti) kasutasid pille. Kolme levinuima vahendi (pill, minipill ja nn hormoonspiraal) puhul olid oma valikuga kõige rohkem rahul hormoonspiraali, levonorgestreeli vabastava emakasisese süsteemi ehk LNG-ESS, kasutajad.

Patsientide ja arstide arusaamad lahknevad

50 protsenti uuringus osalenud naistest, kes võtavad pille, on viimase kolme kuu jooksul vähemalt korra nende võtmise unustanud. Tervishoiutöötajate hinnangul on kolme viimase kuu jooksul pillide võtmise vähemalt korra unustanud 36 protsenti naistest.

60 protsenti uuringus osalenud naistest vastas, et soovib saada erinevate rasestumisvastaste vahendite kohta regulaarset ja täiendavat informatsiooni. Tervishoiutöötajate arvates sooviks 46 protsenti nende patsientidest saada infot erinevate rasestumisvastaste vahendite kohta.

Rasestumisvastased pillid. FOTO: Brigitte Meckle / PantherMedia / Brigitte Meckle

37 protsenti naistest vastas, et on kasutanud SOS-pille vähemalt korra elus ning neist 46 protsenti on teinud seda kahel korral või rohkem. Tervishoiutöötajate hinnangul on nende patsientidest SOS-pille kasutanud 23 protsenti.

73 protsenti naistest vastasid, et kaaluksid hormoonspiraali kasutamist rasestumisvastase vahendina, kui saaksid selle kohta rohkem informatsiooni. Tervishoiutöötajate arvates on spiraalist huvitatud 38 protsenti naistest.

62 protsenti naistest vastas, et on huvitatud rasestumisvastastest vahenditest, mis ei sisalda üldse või sisaldab vähesel määral hormoone. Tervishoiutöötajate arvates oleksid nimetatud variantidest huvitatud 45 protsenti nende patsientidest.

Tähtsaim on usaldusväärsus

Nii naised kui tervishoiutöötajad hindasid kontratseptiivide juures tähtsaimaks usaldusväärset toimet. TANCO (European Thinking About Needs in COntraception) uuring viidi läbi online-küsitlusena tervishoiutöötajate ning nende juures visiidil käinud naiste hulgas. Uuringus osalenud naiste hulgas oli sünnitanuid 45 protsenti ning sünnitamata naisi 55 protsenti. 72 protsenti küsitletutest ei plaaninud lapsi saada järgmise 3–5 aasta jooksul.