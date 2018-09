Vaata otse! «Tuhat tervist» selgitab: miks on EMO ootejärjekorrad nii pikad

Kes ei jälestaks täisid? Mida siis ikkagi teha, kui need parasiidid meie juustesse satuvad? Tallinna EMOdes on ootejärjekorrapikkus keskmiselt neli tundi. Miks see nii on? Räägime ka palavikust ja kraadiklaasidest: kui kaua tuleb lasta palavikul organimis toimetada, enne kui seda alla katkuma asutakse? Testime kõige ägedamat kraadiklaasi Eestimaa pinnal, mille abil mõne sekundi jooksul mõõta ka beebitoidu temperatuuri või vannivett. Meelelahutusmaasiku kuninganna Krista Lensin jagab hea tervise ja õnnelik elu saladusi: tuleb magada õigete inimestega!

«Tuhat tervist» on uus põnev tervisesaade Kanal 2 eetris laupäeviti kell 9.10. Saade sisaldab kõikvõimalikke kasulikke nõuandeid ja soovitusi tervisevallast. Räägitakse tervislikust eluviisist, haiguste ennetamisest kuni ravini välja. Kui vähegi hoolid oma tervisest, siis on see saade just sulle! Saatejuht on Indrek Ventmann.