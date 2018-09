Geenidoonor Ivo Linna: langetasin kaalu, sest diabeet juba ähvardas

Ehkki nooruses oli Ivo peenike poiss ja ta võis sööklasse sattudes muretult nahka panna nii supi, praegu kui magustoidu, hakkasid kaaluprobleemid vanuse kasvades kimbutama. «Kaal läks suureks, veresuhkur ja kõik see oli halvas seisus. Diabeet juba ähvardas – võib-olla see on mul ka geneetiliselt sees,» jutustab Ivo pärast geeniproovi andmist SYNLABi laboris. Ta tunnistab, et on tervisliku seisundi tõttu ja diabeedi eemal hoidmiseks neelanud tablette ja teeb seda siiamaani. Nüüd, mil ta on suutnud kaalus teha kõva kärpe, on aga olukord kontrolli all. Ivo pole üritanud toidusedelit kramplikult muuta, et kaaluks enne iga palakest, kas maksab seda ampsu teha või mitte. «Pigem organism on ise reguleerinud seda asja. Ma ei söö enam üldse nii palju koguseliselt. Omal ajal ma sõin palju rohkem,» tõdeb Ivo, ja vangutab pead: «Ma ei saa aru, kuidas vanasti mahtus sööklas kolm käiku. Ma ei oleks võimeline praegu kolme toitu järjest ära sööma. Noores põlves küll – ja veel hiljuti ma sõin palju. Nüüd söön palju vähem. Mulle ei meeldi enam ka väga rammusad toidud,» tõdeb ta. Ivo menüü on aga mitmekesistunud. Näiteks vanasti võis ta üksluiselt mugida kartuliputru, mille järele ta neelud pidevalt käisid. Nüüd teeb ta seda aastas ehk mõned korrad, et maitse ära ei ununeks. «Kuidagi iseeneslikult on läinud menüü teiseks ja mu keha lepib sellega. Ma ei ole tundnud, et oleksin väga näljane.» Ivol tuleb ette pikki sõite ja öötööd, ning siis undab kõhus justkui tuul – sel puhul pistab ta pintsli paar võileiba. «Mõni võib-olla arvab, et see on patustamine – öösel süüa. Aga kui töö on selja taga, siis tahad ikkagi midagi süüa, sest oled kulutanud ennast,» märgib Ivo. Kaalukaotus on olnud Ivo jaoks leebe ja üsna loomulikult kulgev protsess, ehkki mõnel harval korral murdub ta magusa kiusatuse ees. «Olen hoidnud magusaga tagasi selle veresuhkru pärast. No lähed turule, vaatad, kuidas huvitavaid puuvilju on kõik letid täis. Murdun! Söön! Pealegi alkohol annab palju kaloreid. Mitte et ma nüüd oleksin suur alkoholisõber, aga vahepeal ma ei põlga ära klaasikest veini või pitsi viina.»