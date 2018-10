Kuus elustiili tegurit, mis ennetavad rinnavähki

2016. aastal ajakirjas Jama Oncology avaldatud uuring leidis, et isegi naised, kellel on geneetiline rinnavähi risk võivad oma haigestumise riski vähendada. Väljaanne Time toob välja mõned neist, näiteks alkoholist ja sigarettidest loobumine, kehakaalu kontrollimine ja kiudainete söömine.

1. Limiteeri alkoholi tarbimist

Regulaarne alkoholi tarbimine seostub vähemalt seitsme erinevat tüüpi vähiriskiga, kusjuures rinnavähi oma on neist tugevaim. Põhjus võib olla selles, et alkohol tõstab östrogeeni taset potentsiaalselt ohtlikule kõrgusele. Kuigi mõnes uuringus on leitud, et kuni üks jook päevas võib olla kasulik südamele, siis rinnavähi riski tõstab ka vaid üks drink. 2015. aastal avaldatud uuringus leiti, et kõigest üks jook päevas võib naiste rinnavähi riski tõsta 13 protsenti.

2. Treening

Füüsiline aktiivsus vähendab põletikku, parandab immuunsussüsteemi ja vähendab keharasva. Rinnavähi ennetuseks on ideaalne 300 minutit füüsilist aktiivsust nädalas, leiti 2015. aastal ajakirjas JAMA Oncology avaldatud uuringus. Kuna usutakse, et kuni 40 protsenti vähkkasvajatest on seotud ülekaalulisusega, võib treeningrežiimist tõesti kasu saada.

3. Kiudained toidus

Kiudained on taimsed koostisosad toidus, mida mis ei seedu ega imendu kehas. Nendest on kasu nii seedimisel kui ka kolesterooli ja kaalu kontrollimisel. 2016. aastal avaldatud uuring leidis, et naistel, kes sõid teismelisena päevas umbes kolm portsjonit kiudainerikkaid puuvilju, oli täiskasvanueas 25 protsenti väiksem risk haigestuda rinnavähki. Seda võrdluses naistega, eks ei söönud üldse puuvilju.

4. Limiteeri rasva söömist

Hiljutine uuring leidis, et kõrge rasvasisaldusega piimatoodete söömine pikendab eluiga, vähendab teist tüüpi diabeedi riski ja ülekaalulisust. Onkoloogiaajakirjas avaldatud uuring leidis aga, et naistel, kelle toidulaual olid madala rasvasisaldusega toidud, täistera ja värske tooraine, oli kaheksa aasta jooksul 22 protsenti väiksem risk rinnavähki surra kui neil, kes toidu rasvasisaldust ei muutnud. Uuringus ei täpsustatud, miks madala rasvasisaldusega toit madalama vähiriskiga seostus. Küll aga võtsid madala rasvasisaldusega toidul olnud naised rohkem kaalus alla.

5. Ära suitseta

Suitsetamine seostud enamasti kopsuvähiga, kuid mõned uuringud on leidnud ka, et sigarettides olevad kantserogeenid võivad suurendada inimese riski haigestuda teistesse tõbedesse. 2017. aastal ajakirjas Breast Cancer Research avaldatud uuring leidis, et risk on eriti kõrge neil, kes hakkavad varases eas suitsetama, sest sigaretid mõjutavad rindade arenemise ajal hormoone.

6. Kaalu hoolikalt hormoonasendusravi