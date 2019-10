Kuus omadust, mis teevad bataadi tervisele asendamatuks köögiviljaks

Maguskartulid ehk bataadid on kauni värvi ja hea maitse andjad paljudele toitudele. Juurikas peituvad anioksüdandid, mineraalid ja vitamiinid teevad selle asendamatuks juurkaks viirusteperioodil, vahendab Health.

Vitamiin A ja C

Tassitäis maguskartulit annab peaaegu poole päevasest C-vitamiini vajadusest. Sama kogus annab ühtlasi 400 protsenti soovituslikust A-vitamiini hulgast. Mõlemad vitamiinid on olulised immuunsuse toetajad, mis on eriti oluline grippi- ja viiruste hooajal. A-vitamiin on ühtlasi naha, silmade ja elundite tervise hoidja.

Rikkalikult erinevaid toitaineid

Üks portsjon maguskartulit sisaldab kolmandik päevasest mangaani vajadusest. See on mineraal, mis aitab toota kollageeni, on kasulik luudele ning nahale. Samuti on bataadis energiat andvaid B-vitamiine ja mineraale, sealhulgas kaaliumit.

Antioksüdandid

Vitamiin A ja C toimivad antioksüdantidena, mis kaitsevad rakke vananemise ja haiguste eest. Veelgi enam on antioksüdante lillades bataatides. Kauni värvusega pigmendil on võimsad antioksüdatiivsed omadused.

Maguskartul. FOTO: Sergejs Rahunoks / PantherMedia / Sergejs Rahunoks

Need on põletikuvastased

Kontrollimata kerge põletik organismis tõstab krooniliste haiguste, näiteks ülekaalulisuse, teist tüüpi diabeedi, südamehaiguse ja vähi riski. Looduslikult põletikuvastaste omadustega maguskartul võitleb põletikuga rakutasemel. Loomadel tehtud uuringutes leiti, et lilla bataadi ekstrakti tarbimine vähendas aju- ja närvikoes põletikku.

Aitavad vererõhku kontrollida

100 grammis bataadis on kaaliumit umbes sama palju kui samas koguses banaanis, ehk 330 milligrammi. Kaalium viib liigse vedeliku ja naatriumi kehast välja ning alandab seeläbi vereõhku ja vähendab südame koormust. Kaalium on soodne ka südamerütmile ja lihaste kokkutõmbeid.

Toetavad kaalu alandamist