Kuidas aru saada, et tööstress on muutunud ohtlikult krooniliseks?

Meeleolu halvenemine: paljud asjad ärritavad, panevad muretsema ja teevad närviliseks. Isik haavub ja solvub kergesti ning sattub peaaegu paanikasse pisiasjade pärast. Ta on mures, et võib end kaaslaste ees rumalaks teha. Ta tunneb hirmu, kurbust või nukrameelsust ilma mõjuva põhjuseta. Seisundi süvenedes muutub ta ükskõikseks selle suhtes, mida teeb. Talle tundub, et ees ei oota enam midagi head.

Toimetulematus annab märku paindumatusena: ootamatud muutused häirivad ja ärritavad, oma tegevusi ja väljaütlemisi on raske kontrollida. Isik tunneb end rusutu, ängistunu ja ebakindlana. Ta tunneb, et ei tule toime kõige sellega, mida temalt oodatakse, ja on vihane asjade pärast, mille üle tal puudub kontroll. Talle tundub, et pole kuhjuvate probleemide lahendamiseks võimeline midagi ette võtma ja et asjad lähevad niikuinii oma rada. Lõpuks näib talle, et kõik käib üle jõu.

Kehaline jõuetus avaldub une- ja söömisprobleemidena või ootamatute kehaliste reaktsioonidena. Raske on magama jääda, uni on rahutu ja katkendlik; hommikul tõuseb ta roidununa ning uneprobleemid mõjutavad keskendumisvõimet, tähelepanu, reaktsioonikiirust, väsimist päeva jooksul jm. Pärast sööki tunneb ta end halvasti, näiteks kõht tundub ülemäära täis, esinevad valud või puhitus jm. Ta ei suuda kontrollida, mida ja kui palju sööb, toit ei maitse enam. Aeg-ajalt esineb hingamisraskusi või värisemist. Süda peksab ilma füüsilise pingutuseta, suu kuivab ja lõõgastuda on raske.