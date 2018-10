Miks gripivaktsiin on eriti oluline rasedatele ja rinnaga toitvatele emadele?

Gripi vastu vaktsineerimine on vajalik kõigile rasedatele, eriti neile kelle teine ja kolmas trimester jäävad gripi kõrghooaega (detsember kuni märts). Vaktsineeritakse rasedaid üle kogu maailma ning vaktsiinid on rasedatele ohutud, kuna gripivaktsiinis on surmatud haigustekitajad. Ühtlasi kandub immuunsus emalt lapsele, kaitstes last üsasiseselt ja kuni pool aastat peale lapse sündi. Ema vaktsineerimine on parim kaitse lapsele, sest vastsündinute immuunsus on nõrk ning nende nakatumine grippi on veel ohtlikum.