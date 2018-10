Hambaarst avaldab lihtsaima viisi, kuidas vältida halba hingeõhku

Halb hingeõhk on tihtipeale märk sellest, et kannatad vedelikupuuduse all, ütles USA hambaarstide liidu esindaja, dr Ada S. Cooper portaalile Reader’s Digest. «Ei maksa arvata, et värskendava suuvee kasutamine halvast hingeõhust lõplikult päästab. Kui inimene ei joo vedelikke, on tema suu pidevalt kuiv ja selles leidub vähem sülge. Mida vähem sülge, seda enam elutseb suus halba lõhna tekitavaid, toidujääkidest elatuvaid baktereid,» selgitas hambaarst.