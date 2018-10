Kristiina Ehin: pime usk imeravimitesse tuletab meelde 200 aasta tagust harimatu maarahva ajastut

Vaatamata paljudele heategevussaadetele telekas, filmidele ja artiklitele on tuhandetel eestlastel kahjuks ikka veel häbi oma tõelistest haigustest rääkida, häbi isegi uuringutele minna. Jäädakse väga kauaks üksi oma murega. Ollakse täielik vastand bravuursele Polkovniku lesele, kes nõuab oma diagnoosid välja kasvõi läbi halli kivi. Võetakse tagasihoidlik, allaheitlik ja ennastohverdav eluhoiak, mis on tegelikult kaugel suhtumisest, et minu tervis on minu kätes ja arstide ning meditsiinitöötajate abiga saan palju ära teha, et seda hoida ja edendada.

Kui hiljuti rääkis üks mu hea tuttav, et lõpuks ometi leidis ta arsti, kes määras teda piinanud ärevusele õige ravi, oli mul väga hea meel seda kuulda. Ta rääkis otse, ausalt ja ilma valehäbita, kuidas tema elu on muutunud, kuidas ta näeb jälle värve ja tunneb lõhnu ning iga kord, kui ta selle arsti juurde läheb, valdab teda ülevoolav tänutunne.

Ma ei ütleks kunagi Polkovniku lese kombel, et arstid ei tea midagi. Pigem on arsti elukutse üks kõige imetlusväärsem ja vastutusrikkam amet üldse. Siiski tahaks, et Eestis oleks patsiendi ja arsti suhe veel ausam ja usaldavam. Sooviks, et iga patsient julgeks valehäbita arstile rääkida, kuidas ta ennast päriselt tunneb. Nii ei saaks paljud haigused üldse tekkida ja see võiks olla mõnes valdkonnas ehk paremgi kui sõeluuring. Arst on ja jääb alati inimeseks ja ka patsient on eelkõige inimene, kes palub, et teda ära kuulataks.

Mulle tundub, et Eestis on ikka veel palju nõukaaegset hirmu meditsiiniasutuste ees, olgugi et praegusel ajal on kõik nii palju paranenud. Üks lastearst vabandas hiljuti minu ees, kui lapsega tema visiidil käisin. Ta ütles lihtsalt ja inimlikult: «Vabandage palun, et ma pean nii palju arvutisse vaatama. Võibolla teile tundub, et ma teiega ei tegelegi, aga mis parata, pean andmed sisestama ja kõike kontrollima just arvutis.» Selle lihtsa seletuse kaudu muutus õhkkond kabinetis palju paremaks ja ka laps hingas kergendatult, saades aru, et ka arst on inimene.