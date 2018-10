OTSE terviseinnovatsiooni konverentsilt: kas ärevusest saab vabaks ning miks vaktsineerida oma lapsi?

Kui kauge tulevik on tehisintellekt Eesti meditsiinis? Kas ja miks peaksime tehisintellekti usaldama ning kas suudame temaga tervishoius sammu pidada? Millised on sellega kaasnevad võimalused ja/või ohud? – Marten Kaevats, Riigikantselei digiinnovatsiooni nõunik

Kas erinevatel isiksustel on omad liikumismustrid? Mis on tervisele ohtlikum, kas halb kolesterool või neurootilisus? Missugune iseloomuomadus aitab kauem elada? – Prof Jüri Allik, psühholoog, akadeemik, Tartu Ülikooli eksperimentaal-psühholoogia professor

Kuidas parandada oma loovust ja sooritusvõimet läbi mindfulness-tehnikate? Kuidas jõuda oma tegemistes voolamise seisundisse, kus töö justkui lendab käes? Mis võib juhtuda, kui vaimne soorituspinge on liiga suur? Lisaks publikueksperiment – avasta kohapeal oma loov mina. – Loore Martma, vabakutseline näitleja ja lavastaja

12:00 - 13:00 Lõunapaus, avatud on messiala

Mida ma tegelikult kardan? Kas ärevus juhib meid või on meil võimalik selle üle kontroll saavutada? Kas ärevusest täielikult vabaneda on võimalik? – Eve Kanarik, kliiniline psühholoog

Kuidas teadlikult leida, hoida ja suurendada iseenda motivatsiooni pikema perioodi vältel? Kuidas saavutada rohkem? Millal on aeg olla endaga rahul? – Gerd Kanter, olümpiavõitja ja maailmameister kettaheites

14:45 - 15:30 Energiapaus, avatud on messiala

15:30 - 16:00 Kuidas elada nii, et me ei jõuaks ortopeedi operatsioonilauale?

Mis on kõige levinumad probleemid inimkehas ortopeedia seisukohast ning mis neid põhjustab? Missuguseid lahendusi pakub kaasaegne ortopeedia? Mis võiks tagada terve keha ja hea vormi läbi elu? - Dr Mihkel Mardna, ortopeed, kirurg, Spordimeditsiini SA juht

Kas levinumatel vaktsiinidega seotud müütidel on tõepõhi all? Kas peaksime ennast ja oma lapsi vaktsineerima? Miks? Missugune on meie tulevik ühel või teisel juhul? – Dr Eero Merilind, perearst, Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige