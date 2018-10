Seitse lihtsat tegevust, mis arendavad beebi aju

Portaal Healthline vahendab spetsialistide nippe, millega beebi vaimseid oskusi arendada. Kõik trikid on tasuta ja neid on kerge oma igapäevategevustesse kaasata. Tegevused aitavad harjutada ja hiljem omandada tunnetuslikke, emotsionaalseid ja suhtlusoskusi, mida lapsed vajavad koolielus hakkama saamiseks.

Näita keelt

Keele näitamine aitab umbes kolmekuustel lastel keele kontrollimist õppida, mis on oluline söömise ja kõne arenemise juures. Samuti võimaldab see vanematel lapsega suhtlemist alustada. Tegevuse saab igapäevarutiini kaasata, näiteks mähkmete vahetamise või mängu ajal beebile keelt erineva nurga alt näidata, et laps seda imiteeriks.

Viska kõhuli

kõhuli olemine on kuni kuuekuustele beebidele mitte ainult füüsilise jõu ja koordinatsiooni arendamiseks, vaid ka hea võimalus, kuidas suhelda. Lama lapse kõrval või tema vastas, jaga lugusid või lase lapsel ennast peeglist vaadata.

Kaasa meeli

Võta erineva tekstuuriga kangaid ja lase lapsel neid järelvalve all uurida. Samal ajal, kui laps õpib kangaid oma meelte abil tundma, kirjelda neid talle sõnadega. Kui laps puutub varakult kokku rikkalike kirjeldustega, areneb tal hiljem tugevam sõnavara.

Suurest väikseks

2–3-aastastele lastele meeldib erinevaid asju majas suuruse alusel kuhjadesse sorteerida. Mäng õpetab lastele sõnu ja kontsepte «suur» ja «väike», aitab neil suuruse ja mõõtude üle mõelda ja arendab varajasi loogikaoskusi.

Kuula muusikat

Lastel tekib iga päev miljoneid ajurakke, mida kasutatakse pärastises elus informatsiooni vastuvõtmiseks. Muusika aitab neid ajurakke stimuleerida, arendab keel, tunnetuslikku, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Lapsel soovitatakse muusikat, mis erineb tonaalsuse ja rütmi poolest.

Laulge koos

Lauldes hoia last enda lähedal ja tee suu liikumine eriti ilmekaks. Samuti hinda lapse vastust teda imiteerides. Positiivne kinnitus julgustab last rohkem rohkem spontaanseid helisid tegema ja niimoodi õppima. Mängi erinevaid laule ja muusikat, kiiret ja aeglast, vajuhäälset ja tasast, kõrgeid ning madalaid noote. Samuti on hea muusikataktis kiikuda ja õõtsuda.

Peitusemäng

Peitusemäng aitab lapsele objektide püsivust õpetada ehk ta teab, et asi on olemas, isegi kui ta seda ei näe. Hea aeg on alustada üheksa kuu vanuselt, kuid laps naudib mängu ka nooremana.

Mängu jõud