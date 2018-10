Rinnavähi seljatanud Merike: alternatiivravi pole viimane õlekõrs, vaid võib hoopis muutuda surmavaks

Iga tugi on vähihaigele oluline, leiab Merike. Tema sattus Põhja-Eesti Vähipatsientide Ühingusse ajal, mil talle tehti keemiaravi. «Läksin, tilguti veenis, Hiiule ühingu koosolekule. Vaatasime seal asju, nägin neid inimesi ja see andis mulle palju jõudu. Kui inimesed arvavad, et seal ühingus ainult nutetakse ja heietatakse rasket saatust, see nii ei ole. Seal keskendutakse terveks saamisele. Nendele edulugudele, mis on aidanud ja elus edas viinud.» Nüüd korraldab ta ise iga kuu viimasel teisipäeval Hiiul infopäevi. Sõna võtavad lümfiterapeudid, arstid, toitumisspetsialistid, psühholoogid. Seal käivad ka inimesed, kellel on olnud vähk ammu. «Kui näed kedagi, kellel on üle 30 aasta tagasi olnud vähk, ta elab, naerab, laulab, see innustab ja ei lase jääda nurka, ainult oma haigusest mõtlema.»

Kui haigus oli seljatatud, kutsuti Merike ühingut juhtima. Samal ajal hakkas ta tegelema ka nõustamisega rinnavähikabinetis. «Nende aastatega on see välja kujunenud, et mind teatakse ja inimestel on kerge minuga rääkida, kuna olen seda tööd juba nii kaua teinud. Arvan, et teadmine, et olen nii kaua elus püsinud, annab ka neile täiendavat usku.»

Ehkki Merike on kõrgharidusega kultuuritöötaja ja magistrikraad on tal majanduses, pidas ta tarvilikuks minna teadmisi täiendama Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduse erialale. «Läksin sinna kooli, et aidata ennast ja teisi paremini.» Tänaseks on kõrgkool lõpetatud. Merike teab, kuidas olulised protseduurid käivad ja oskab seletada, kui küsitakse.

Ta rõhutab, et tuleb kohe pöörduda arsti juurde, kui tunned, et midagi on valesti, olenemata vanusest. Naised võiksid rutiinselt duši all käies ka oma rindu ja kaenlaalust piirkonda katsuda, et tuvastada muutused. Sõeluuringu kutsest ei tohiks kõrvale hiilida.

MMSist tuleb hoida kauge kaarega eemale

Merike paneb kõikidele südamele, et haigena tuleb arsti kuulata ja teha täpselt soovituste järgi. Peab võtma ravimeid ettekirjutuse järgi, mitte võrdlema naabrinaisega, sest iga haiguslugu ja raviskeem on erinevad. Näiteks talle kirjutati toona 21 tabletti ja neid ta ka võttis.

Tihtipeale need, kellel on hormoontundlik vähk, jätavad poole peal näiteks viieks aastaks tehtud raviskeemi järgimise. Kui esimene aasta on hea olla, samuti teisel, siis kolmandal aastal ei pea inimene tablettide võtmist vajalikuks. See on Merikese sõnul lubamatu ja nii seab patsient oma elu ohtu.