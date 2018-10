Prantsusmaa terviseamet tahab solaariumid keelustada

Nahavähk on üks peamiseid alla 35-aastaste surmapõhjuseid Prantsusmaal. Solaariumid tekitavad veel teisigi soovimatuid kõrvalnähte, nagu enneaegne naha vananemine, mis võib ekspertide arvates toimuda kunstlikku päikese käes neli korda kiiremini kui loomulikult. Prantsuse terviseohutuse amet soovib solaariumid keelustada ning esitas ettepaneku valitsusele, vahendab The Local .

Tervisekaitse organi raportist lähtub, et inimestel, kes on enne 35-aastaseks saamist vähemalt korra solaariumit külastanud, on 59 protsenti suurem risk saada melanoom. Samuti arvatakse, et Prantsusmaal on 43 protsendil alla 30-aastaste melanoomkasvaja seotud solaariumiga.