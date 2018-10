Tervendamist lubanud kelmid röövisid eakatelt suuri summasid

6. oktoobri päeval tulid Narvas Kreenholmi tänaval poe juures 85-aastase naise juurde kaks võõrast naist, küsisid apteegi asukohta ning pakkusid, et aitavad koju viia raske poekoti. Kodus vestlesid naised vaimudest ja ütlesid, et koduuksele on vaja pritsida vett ning panna lapi sisse sularaha. Kui naised lahkusid, avastas eakas naine, et kadunud on pea 4000 eurot.

Teisipäeval, 9. oktoobril, tuli Outokumpu tänaval Kohtla-Järvel 77-aastase naise juurde võõras naine, küsis samuti apteegi ja tervise kohta ning pakkus veeõnnistamist, mille tulemusel peaks eaka naise tervis paremaks minema. Kui toimingud olid tehtud, avastas naine, et on kadunud 1850 eurot.

«Skeem sarnaneb väga sel kevadel Tallinnas aset leidnud juhtumile, kui eakas naine jäi suurest rahasummast ilma pärast «vee õnnistamist». Üleeile tuli võõras naine ühe pensionäri juurde, veenis teda selles, et pensionärile on needus peale pandud, aga naine saab aidata. Siis liitus nendega teine naine, kes kiitis, et seda «tervendajat» soovitasid talle kolleegid,» rääkis Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Aleksandra Mürsep.

Naistel õnnestus võita eaka proua usaldus, nad läksid koos ta koju, tegid manipulatsioone veega ja palusid panna õnnistamiseks sularaha taskuräti sisse. Naistel lahkumisel oli sularaha kadunud ning raha asemel olid pabersalvrätikud.

Kirjelduse kohaselt oli üks naine umbes 35-40 aastat vana, tal on tumedad juuksed, pikkus umbes 160 sentimeetrit. Seljas oli tal lilla põlveni mantel ja kaelas lilla sall. Tal oli lillemustriga nn prantsuse maniküür. Teine naine on välimuselt üle 45-aastane, tüsedama kehaehitusega, tal on heledad juuksed, seljas oli helesinine jope ja jalas tumedad püksid. Mõlemad naised suhtlesid ohvritega vene keeles.

«Selliseid juhtumeid võib ennetada. Peaks rääkima oma eakate sugulastega ja veenduma, et nad oskavad käituda juhul, kui keegi tuleb nende juurde selliste juttudega. Ei mingil juhul ei tohi võõraid inimesi enda juurde koju kutsuda. Sularaha on turvalisem hoidma pangas,» ütles Mürsep. «Kui neile pakutakse midagi pealetükkivalt ja ei jäeta rahule, helistage numbrile 112.»