Toit, mis aitab vältida kiilanemist

Aina enam tõendeid näitab, et lihavabad dieedid võivad kiirendada juuste väljalangemise protsessi, vahendab Reader’s Digest. Briti üldarst dr Hilary Jones pani südamele, et liha menüüst välja jättes võib tekkida mitme juuksekasvuks olulise vitamiini või mineraalaine nappus. Erinevad lihad nagu kana-, sea- ja veiseliha paistavad nimelt silma paljude toitainete sisaldusega, mis on juuste vohamiseks hädavajalikud. Eriti kriitiline on kaunite juuste jaoks raua piisav omastamine toidust.

«Meeste puhul on mitmeid tegureid, mis põhjustavad juuksekaotust. See võib olla geneetiline, tekkida erinevate tervisehädade (psoriaas, ekseem) koosmõjul, olla seotud kilpnäärmeprobleemidega, kuid kindlasti on oma osa ka toitumisel. Rauapuudus mängib juuksekaotuses tihti rolli, sest see on juuksekasvuks hädavajalik,» kirjeldas Jones.

Rauapuuduse ja kiilanemise seos kinnitati näiteks 2006. aasta uuringus, mis ühendas endas rohkem kui 40 aasta vältel kogutud uurimismaterjali. «Usume, et juuste väljalangemise ennetus ja ravi saab olema tõhusam, kui arvesse võtta inimese võimalikku rauapuudust või isegi aneemiat, ning need välja ravida,» viitasid toona uuringu autorid Leonid Benjamin Trost, Wilma Fowler Bergfeld ja Ellen Calogeras. Nad oletavad, et rauarikas dieet võib isegi juuksekasvu taastada.