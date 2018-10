Nina hõõrumine ja nokkimine võib tuua selle ohtliku haiguse

Kopsupõletikku tekitav pneumokoki nakkus tekib bakterist, mis kandub enamasti edasi haigusmikroobe sisaldavate veepiisakeste sisse hingamisel, kirjutab MedicalXpress. Need võivad olla sinna sattunud haige inimese köhimise või aevastamise tagajärjel. Käesolev uurimus on esimene, mis kajastab, et bakterite ülekanne toimub ka nina puudutamisel, kui käed on eelnevalt kokku puutunud haigustekitajaga.