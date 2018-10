Ülevaade uuringutest: mis laste külmetuste ravimisel toimib ja mis mitte?

Abi on puhkusest, vedelikupuuduse vältimisest ja soolveelahusest ninale.

Lapsed jäävad viirushaigustesse kuus kuni kaheksa korda aastas, mis on kaks korda rohkem kui täiskasvanud. On vähe tõendeid, et mõni raviprotseduur aitaks kinnise nina, nohu või aevastamise vastu.