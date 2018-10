Suur osa pimedatele vajalikest teenustest on vaid projektipõhised

Põhja-eesti Pimedate Ühingu majja on koondunud mitmesugused pimedaid abistavad teenused. Näiteks saab sealt esmase teabe, millega nägemispuudega inimene elus üldse hakkama saab. Ühingu töötajad suunavad kohaliku omavalitsuse ja rehabilitatsiooniteenuste juurde, kaasavad aktiivsesse tegevusse kultuuri-, spordi- ja vabaajategevuste kaudu. «Meie ühing valmistab vabatahtlike lugejate abiga audioraamatuid, mis lähevad Eesti Pimedate Raamatukokku, ja palju muud. Samas majas asuv nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus annab nõu, õpetab vajalikke oskusi liikumiseks, arvuti kasutamiseks, punktkirja kirjutamiseks, soovitab abivahendeid ja õpetab neid kasutama, viib läbi kutsenõustamist,» räägib Jenne. Samas majas asuv Eesti Pimemassööride Ühing aitab õppida massööriks ning leiab ka töö. See kõik moodustab süsteemi teenustest, mis võimaldab elada aktiivset elu ja uuesti tööle minna, seletas Jenne. Kahjuks on hetkel peaaegu kogu eelnimetatud tegevus mahult ebapiisav ja lisaks valdavalt projektipõhine. «Aga nii ei saa inimesi aidata. Me ei kujutaks ju ette, et perearst või tuletõrjujad töötaksid nii nagu projektidest raha tuleb,» nentis ta.

Nägemise kaotanud inimene on kriisis ja enamik neist vajab enne tegutsema hakkamist tõeliselt professionaalset psühholoogilist abi. «Abi vajavad ka lähedased, kes on samuti ootamatus olukorras. Nõustamist saada on aga raske, sest see on kallis,» sõnas Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse eripedagoog-nõustaja. Praeguse teenuste mahu juures kuluks Kabanova sõnul näiteks pimedate kirja ja orienteerumisoskuste enam-vähem tasemel omandamiseks inimesel 2-4 aastat, seda tingimusel, et inimene õpib vaid ühte neist. «Kuid kirjutamine ja liikumine on ju vaid kaks asja paljudest, mis tuleb uuesti selgeks õppida. Internet on ju meil peaaegu inimõigus, kuid kuidas seda kasutada, kui ei saa õppida arvutikirja või ekraanilugemisprogrammi kasutamist,» nentis Kabanova. Põhja-Eesti Pimedate Ühing loodab, et riik avab ukse seinas, mis on takistuseks nägemispuudega inimeste teel ellu ja tagasi tööle.