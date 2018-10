Miks tekib pearinglus ja millal tuleks murega pöörduda arsti jutule?

Tasakaaluhäired on sagedane probleem, mis esineb 5-10 protsendil inimestest ning kaebuste hulk kasvab vastavalt vanusega. Eriti eakamatel inimestel on pearinglus ja tasakaalutus kukkumiste üheks oluliseks põhjuseks. Tasakaaluhäired võivad esineda suhteliselt kergete ja lühiajaliste atakkidena, kuid pearinglus võib kesta tunde koos iivelduse ja oksendamisega. Tasakaaluhäiretel on väga erinevad põhjused ja sõltuvalt oma iseloomust vajavad need ka erinevat lähenemist.