Ülemaailmne uuring: kuni pooled tehtud keisrilõigetest on ebavajalikud

Üle maailma toodi 2015. aastal keisrilõikega ilmale 21 protsenti lastest ja alates 2000. aastast on keisrilõigete arv kasvanud 12 protsendi võrra, selgus teadusajakirjas Lancet avaldatud uuringus, vahendab US News .

Siiski soovivad mõnes maailma paigus naised keisrilõiget ka teistel põhjustel, näiteks eelnevate negatiivsete sünnituskogemuste tõttu või sünnitusvalu või keha muutumise hirmust ning murest, et seksuaalelu saab kannatada. Uuringu tegijate sõnul ei ole keisrilõike tegemisel ilma meditsiiniliste näidustusteta mingit eelist. Selle asemel võivad emad ja lapsed lõikuse tüsistustesse surra, kui meditsiiniline personaal ei ole piisavalt treenitud või on liiga vähe töötajaid.

Keisrilõigete arv kasvab koos rahvaarvuga ning meditsiiniteenuste ligipääsetavuse paranemisega. Arstid soovitavad keisrilõikeid aina enam ning uuringu autorid hoiatavad, et noored arstid võivad nii kaotada enesekindluse loomulikke sünnitusi toetada. Kõige enam kasutatakse keisrilõikeid Dominikaani Vabariigis, Brasiilias, Egiptuses, Türgis ja Venezuelas, kus sünnivad rohkem kui pooled lastest keisrilõikega. Samuti kasutatakse keisrilõiget endiselt liiga palju Põhja-Ameerikas, kus sel viisil sünnitamise osakaal on 2000. aasta algusest kasvanud 24 protsendilt 32le. Lääne-Euroopas on keisrilõigete osakaal 26 protsenti.