Teadlased avastasid viisi kahjustunud kuulmist taastada

Uurijad tegid olulise sammu kahjustunud kõrvakuulmisega inimeste aitamisel. Seni on olnud ravis oluliseks komistuskiviks, et hävinud kuulmisrakud ei taastu. Nüüd on õnnestunud teadlastel kasvatada uusi sisekõrva kuulmisrakke, mis oma olemuselt on väliskeskkonna helivibratsioone elektrisignaalideks muutvad karvarakud.