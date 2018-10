Tervishoiutöötajad said tänavu märkimisväärselt palgalisa

Kuigi enamikel tervishoiutöötajatel ületab tunnipalk kollektiivlepingus ettenähtut ning võrreldes eelmise aastaga on alla alammäära tasustatud ametikohtade arv langenud, on siiski töötajaid, kelle tasu veel jääb alla kehtestatud alammäära. Eriarstide hulgas on neid 12 protsenti, õendustöötajatest moodustavad nad üheksa ja hooldajatest kaks protsenti. Ligi pooled alla alammäära tasustatud eriarstidest töötavad perearstiabiasutustes. Siinkohal tuleb arvestada, et erasektoris on võimalus võtta välja dividende ja saada nii lisatulu.