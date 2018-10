VIDEO: mis hakkab toimuma inimese organismis, kui ta on vingugaasi sisse hinganud?

Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas märkis, et erinevalt põlemisel tekkivast tüüpilisest paksust suitsust ei ole vingugaasi võimalik tajuda, mistõttu on see väga salakaval. «Esimene, mida inimene tunneb, on peavalu, iiveldus, silme ees läheb kirjuks, pilt hakkab ringi käima, kuni õige ruttu ta kaotab teadvuse ja kui abi ei saa, siis ta hukkub,» nentis ta.