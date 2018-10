TÜ teadlased: paljud Eesti elanikud vajaksid ravimidoosi muutmist

Geenidel on oluline roll selles, kuidas ravimid mõjutavad meie organismi. Ravimite tavapärasest kiirem või aeglasem lagundamine võib põhjustada ebapiisavat raviefekti või tõsiseid kõrvaltoimeid. Tartu Ülikooli teadlaste uuringus osalenud geenidoonorite geeniandmetest selgus, et 99,8 protsendil inimestel tuleks mõne ravimi annust muuta.

«Seni on selle teabe rakendamine meditsiinis takerdunud selle taha, et pole selgeid soovitusi ega meetodeid, mis võimaldaksid inimeste geneetilist informatsiooni automaatselt tõlgendada ravimite annustamise soovitustena. Nüüd oleme välja arendanud bioinformaatilise tööriista, mis just seda geeniandmete põhjal teeb,» ütles artikli üks autoritest, Tartu Ülikooli programmeerija Sulev Reisberg. «On hämmastav, kui paljude inimeste puhul leidsime ravimi toimet mõjutavaid geenivariante.»

«Rahvusvahelised uuringud on näidanud ühe geeni või ravimi kaupa, et teatud geeniinfo kasutamise korral on võimalik vähendada ravimite kõrvaltoimeid,» rääkis uuringu juht, Tartu Ülikooli genoomika instituudi juhtivteadur Lili Milani. «Võtsime kõik publitseeritud ja valideeritud seosed ning hindasime geenidoonorite andmete põhjal, kellele neist suure tõenäosusega ei sobi standardannused ning kes vajaksid seetõttu annuse kohandamist. Loodame, et sellise info kasutamine ravimite väljakirjutamisel suurendab inimeste usaldust arsti määratud ravimite võtmisel ja vähendab hirmu kõrvaltoimete pärast.»