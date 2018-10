Depressioon, unehäired, isupuudus vanemas eas on selle ohtliku haiguse varased ilmingud

Depressioon võib vanemas eas viidata, et tasahilju on progresseeruma hakkamas Alzheimeri tõbi.

Kui Alzheimeri tõve sümptomid ilmseks saavad, on neid põhjustav ajukahjustus juba üpris ulatuslik. Teadlased on selgitanud välja, et enne Alzheimeri avaldumist ja diagnoosi saamist annab see endast märku depressiooni, ärevuse, unehäirete ja isupuudusega.