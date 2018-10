Eestlased koolitasid Hiinas kirurge

«Võiks öelda, et tegime ajalugu - olla 1,3 miljardilise elanikkonnaga Hiina riigi tervishoiule abiks ASSET kursuse käivitamisprotsessis siit väiksest 1,3 miljoni elanikuga Eestist, on väga tähendusrikas,» sõnas Talving.

Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma (ASSET) on Ameerika kirurgide liidu kursus kirurgidele, kellel erialaselt peavad olema väga head oskused eksponeerida suuri veresooni traumaatiliste vigastuste ravis. ASSET kursus juurutati Eestis 2018. aasta jaanuaris Talvingu juhtimisel koostöös TÜ kliinilise meditsiini instituudi, Kaitseväe ühendatud õppeasutuste ja Ameerika kirurgide liiduga.