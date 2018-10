Psühholoogiline põhjus, miks mehed viimase hetkeni arstivisiiti väldivad

«See sarnaneb autoga sõites juhiste küsimisele – mehed tunnetavad arsti juurde minnes, justkui peaks nad tunnistama, et midagi on valesti ning nad ei saa seda ise korda teha. Lisaks arvavad 20-40-aastased mehed sageli, et arsti peab külastama alles siis, kui tervis on juba väga käest läinud,» rääkis psühhiaater Brian Cassmassi portaalile Fatherly.

Mõningate andmete järgi arvatakse, et vähemalt pooled mehed ei pane arstiaega kinni isegi siis, kui nad juba on haiged. Kui nad arsti juurde ka lähevad, siis tihtipeale elukaaslase pealekäimisel. Leidub tõendeid, et mehed, kes peavad end karmideks tegijateks, külastavad arsti ja räägivad ausalt oma tervisemuredest palju väiksema tõenäosusega kui tavalised mehed. Psühhiaatri arvates võib siin kehtida ka kombinatsioon maskuliinsusest ja märterlusest – levinud soorollid panevad meeste õlule surve, et nemad peavad olema perekonnas leivateenijad ega saa haigeks jääda.

«Meeste sõnul on see üks peamisi põhjuseid, miks mitte arstile minna – neil on lihtsalt liiga kiire. Nad seavad töö ja rahateenimise esikohale, et kindlustada oma pere heaolu, nende endi tervis jääb aga tagaplaanile,» lisas ka perearst Nicole Rochester. Lähedased saavad aga aidata seda müüti murda ning julgustada neid oma sümptomitesse tõsiselt suhtuma. Kasuks tuleb ka see, kui panna mehele arstiaeg ise kinni ning vajadusel minna temaga kaasa. Lõplikult peab aga mees otsuse oma tervise kohta ise vastu võtma ning neis ei saa sundimisega tekitada ebameeldivat tunnet.