Uuring leidis, millise riigi elanikud naudivad tulevikus pikimat eluiga

Vaadates surmapõhjuseid, terviseriske ja tervishoiukorraldust, prognoosib uuring, et 2040. aastaks on kõrgeim oodatav eluiga Hispaanias. Eestis kasvab näitaja 80-82,5 eluaastani, selgub teadusajakirjas Lancet avaldatud prognoosis.

Teadlased analüüsisid 2016. aastal avaldatud globaalset surmapõhjuste ja haigusstatistika uuringut ning määrasid hinnangulised keskmised eluead 2040. aastaks. Kõige kõrgem on analüüsi järgi eluiga Hispaanias, kus see kasvab 85,8 aastani, teisel kohal on Jaapan 85,7 aastaga, kolmandal Singapur 85,4 ja neljandal Šveits 85,2 eluaastaga. Eesti oodatav eluiga on uuringu järgi 80-82,5 eluaastat, mis on 3–4 aastat rohkem kui 2016. aastal. Viimati määrati Eesti naiste ja meeste keskmiseks oodatavaks elueaks sünnihetkel 78,23 aastat.